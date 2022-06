18-jarige acteur Tyler Sanders plots overleden

Voormalig kind-acteur Tyler Sanders, 18, is onverwachts overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar wordt onderzocht. Sanders was bij ons te zien in 9-1-1: Lone star (Disney+) en Fear the walking dead (Prime). Voor zijn rol in Just add magic: Mystery city kreeg hij vorig jaar een Emmy-nominatie. De jonge acteur was erg actief op Instagram, ook de jongste dagen. De afgelopen week poseerde hij nog in een blauw pak voor een foto. ‘Life is good’, schreef hij onder een foto die hij in mei deelde. (dod)