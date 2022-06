Drie handcarwashes gecontroleerd in Lanaken en Maasmechelen: geen inbreuken vastgesteld

In Lanaken en Maasmechelen is vrijdagavond een gecoördineerde controleactie uitgevoerd in drie handcarwashes. Dat gebeurde in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er werden geen inbreuken vastgesteld.

Het waren de gemeenten Lanaken en Maasmechelen die de controle uitvoerden, samen met verschillende partners en ondersteund door ARIEC Limburg, het expertisecentrum rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De controle gebeurde in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.

In het verleden bleek al dat handcarwashes zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en economische uitbuiting. Daarom vinden structureel dergelijke controles op de naleving van alle wettelijke normen en voorschriften plaats. “Anders dreigt oneerlijke concurrentie in de sector, en dat is nefast voor bonafide carwashes. Via een gecoördineerde flexactie kunnen we dergelijke fenomenen vanuit verschillende disciplines benaderen”, zeggen Marino Keulen en Raf Terwingen, de burgemeesters van Lanaken en Maasmechelen.

Vrijdagavond konden de inspectiediensten geen activiteiten en dus ook geen inbreuken vaststellen. Toch zullen er in de toekomst nog steeds flexacties in de sector plaatsvinden om te vermijden dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude en witwasconstructies zich in het sociale weefsel kunnen nestelen. siol