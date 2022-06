Kylian Mbappé dacht aan stoppen als international na EK: “De voorzitter vond dat er geen sprake was van racisme”

Kylian Mbappé heeft er vorige zomer na het Europees Kampioenschap aan gedacht om te stoppen als Frans international. Dat heeft de voorzitter van de voetbalbond FFF in Franse media bevestigd. En daarna heeft Mbappé ook zelf gereageerd.

“Hij (Mbappé, red.) vond dat de bond hem niet verdedigd had na alle kritiek”, vertelde Noël Le Graët in de krant Le Journal du Dimanche. “Hij was boos en zei dat hij niet meer voor Frankrijk wilde spelen, wat hij natuurlijk niet meende”, aldus de voorzitter van de Franse bond.

Op sociale media bevestigde Mbappé zondag dat hij inderdaad overwoog om te stoppen, maar hij voegde er ook een stevige nuance aan toe. “Ik heb hem (Le Graët, red.) goed uitgelegd dat het met racisme te maken had en NIET met de penalty”, aldus Mbappé “Maar hij vond dat er geen sprake was van racisme.”

Een duidelijk signaal van Mbappé, die de beslissende penalty miste waardoor Frankrijk uitgeschakeld werd in de 1/8ste finale tegen Zwitserland. Nadien kreeg de steraanvaller een storm van kritiek over zich heen en op sociale media kwamen ook veel racistische commentaren.

