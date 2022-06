Sinéad O’Connor annuleert optredens na overlijden van haar zoon: “Ze moet kiezen voor haar eigen gezondheid”

Sinéad O’Connor (55) zegt alle optredens af voor het komende jaar. Haar 17-jarige zoon Shane stapte in januari uit het leven en de Ierse zangeres ziet het voorlopig niet meer zitten om nog te zingen. “Het was een moelijk besluit”, zegt haar management. “Maar ze moet kiezen voor haar eigen gezondheid en welzijn.”

Ze was er kapot van. Op acht januari liet Sinéad O’Connor weten dat haar zeventienjarige zoon Shane Lunny uit het leven was gestapt nadat hij al twee dagen vermist was. Die Ierse zangeres vertelde eerder al dat ze sinds zijn overlijden niet meer wil optreden, maar nu bevestigen de zangeres en haar management dat ze ook dit jaar niet meer op het podium zal verschijnen. “Ik wil alleen maar zeggen dat suggesties dat er dit jaar, volgend jaar, of ooit nog optredens zullen zijn, onjuist zijn. Er zal nooit meer iets zijn om over te zingen.” Ze sloot haar boodschap af met de hashtag #DropsMike, wat zoveel betekent als de microfoon laten vallen.

Toch stonden er nog optredens op haar agenda, die ze nu ook heeft afgelast. “Sinéad O’Connor zal vanwege de rouw om haar overleden zoon Shane de rest van het jaar niet meer optreden”, aldus 67 Management. Het bureau laat weten dat het een moeilijk besluit was voor O’Connor, maar dat ze “moet kiezen voor haar eigen gezondheid en welzijn”. Het management bedankt alle vrienden en fans van O’Connor voor de steun. “De liefde heeft haar veel steun gebracht.”

Pakjes sigaretten

Later bleek dat shane zijn begrafenis al een tijdje aan het voorbereiden was. De jongen was suïcidaal en werd opgenomen in een instelling waar hij 24 uur op 24 onder psychologische begeleiding stond. Toch wist hij te ontsnappen. De psychologische instanties kregen dan ook de wind van voren van de zangeres. Dat ze niet genoeg hadden gedaan. Dat ze hem hadden moeten beschermen. Op zijn begrafenis legde ze in zijn kist enkele pakjes sigaretten. “Voor als ze er in de hemel geen hebben.”

De Ierse zangeres, die aan een bipolaire stoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis lijdt, liet zich daarna opnemen. Acht weken na zijn dood liet ze weten dat ze nooit meer zou optreden. In een video vertelde ze over de pijn die ze had. “Het wordt er niet beter op”, zegt ze. “Het is klote, echt klote. Het leven kan keihard zijn.”

Naast heeft O’Connor nog drie kinderen: Jake Reynolds, Roisin Waters, Yeshua Bonadio.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.