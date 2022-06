Sander kwam om het leven bij een ongeval in Thailand. Dit is een van zijn laatste foto’s.

Bij een tragisch motorongeval in Thailand is begin deze maand Sander Blondeel (20) om het leven gekomen. Zijn ouders wachten al bijna drie weken op de repatriëring van zijn lichaam. “Als alles goed gaat, wordt hij dinsdag in Zaventem verwacht. Alleen hopen we dat de staking de repatriëring nu niet bemoeilijkt, want wij willen eindelijk afscheid kunnen nemen”, zegt zijn vader.