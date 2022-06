Waaghalzen duiken naast de Eiffeltoren in de Seine

Het kwik steeg zaterdag ook vlot tot 30 graden in Parijs, maar de hitte was niet de reden waarom de beste schoonspringers ter wereld in de Seine sprongen. De atleten namen in de schaduw van de Eiffeltoren deel aan de Franse etappe van de Red Bull Cliff Diving World Series. Meer dan 20.000 toeschouwers trotseerden de bloedhete Franse zon om de duikers aan te moedigen. Bij de vrouwen ging Rhiannan Iffland uit Australië met de meeste punten lopen, bij de mannen was dat de Roemeen Catalin Preda.