Verrassing voor eerste training Anderlecht: Guillaume Gillet stopt dan toch met voetballen en wordt assistent van Felice Mazzu

Guillaume Gillet stopt per direct met voetballen. De 38-jarige Rode Duivel gaat niet aan de slag als speler bij de beloften van Anderlecht in 1B, maar wordt assistent-coach.

Vorige maand kwam het nieuws dat Guillaume Gillet terugkwam naar Anderlecht. Niet om bij de eerste ploeg te voetballen, maar om de beloftenploeg in 1B ervaring bij te brengen. “Zijn ervaring zal onze competitiviteit verhogen en hij kan helpen om de ontwikkeling van onze jonge talenten te versnellen. Een perfecte match”, zei CEO Peter Verbeke nog bij de aankondiging van Gillet.

Ook Gillet zelf zag het helemaal zitten, maar ondertussen is er dus beslist om het over een andere boeg te gooien. Gillet zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière en gaat aan de slag als tweede assistent (T3) van de nieuwe coach Felice Mazzu. Daarnaast wordt hij assistent (T2) van Bart Veldman bij de beloften. Zo zal Gillet de tussenpersoon worden die jongeren vanuit de beloften naar de A-kern begeleidt.

Met de aanstelling van Gillet is de technische staf van paars-wit compleet. Eerder raakte al bekend dat Samba Diawara (ex-Charleroi) de rechterhand van Felice Mazzu wordt. Verder neemt Mazzu zijn keeperstrainer (Laurent Deraedt), physical coach (Thibaut Meyer) en videoanalist (Sandro Salamone) mee van Union naar Anderlecht.

LIVE. Volg hier alles over de eerste trainingen van zes eersteklassers