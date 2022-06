Zes Vlaamse eigenaars van B&B’s in Zuid-Frankrijk hopen een Vlaams lief te vinden

Zes Vlaamse eigenaars van B&B’s in Zuid-Frankrijk hopen een lief in Frankrijk te vinden. Onder begeleiding van An Lemmens komen singles uit Vlaanderen één voor één bij hen op bezoek. De persoon met wie het klikt, mag blijven.

De jongste van de eigenaars is Kaylee (25). In Vlaanderen was ze aan de slag als zorgkundige, maar ze droomde ervan om zelfstandige te worden. In volle eerste lockdown arriveerde ze met haar papa in het Zuid-Franse Coulx waar ze een bed and breakfast overnamen van een Britse vrouw. Daar doet ze wat ze graag doet: mensen in de watten leggen. Kaylee heeft de voorbije zeven jaar geen enkele vaste relatie gehad. Ze krijgt Sander op bezoek die zijn eerste date met Kaylee anders had voorgesteld. Een tête-à-tête wordt het namelijk niet.

De 29-jarige ambitieuze Arno is naar eigen zeggen een verlegen jongen. En dan krijgt hij in één klap twee singles over de vloer: de Brusselse Aylin en de Limburgse Desirée. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, lijkt het toch niet. Arno zou nochtans graag iemand vinden die bij hem komt wonen en zelfs mee in het bedrijf stapt. Hij verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Frankrijk. Na een opleiding aan een prestigieuze ruiterschool en een carrière in de ruiterwereld, baat hij nu samen met zijn familie een bed and breakfast uit.

Van Arno naar de vijftiger Isabel. Zij woont op een oogverblindend kasteeldomein aan de voet van de Mont Ventoux. Het landgoed ligt in een kleine Frans dorp en bestaat uit 27 studio’s, 17 appartementen en enkele villa’s. Omdat ze het zo druk heeft, was er nooit veel tijd voor de liefde. Ze zoekt een verzorgde man, en als die ook nog eens een handige harry blijkt te zijn, is dat meegenomen. Isabel krijgt de flamboyante en excentrieke spraakwaterval Maurice op haar bord. Maar ook schrijver Filip komt langs. “Absoluut geen concurrentie”, aldus Maurice. Haantjesgedrag en jaloerse blikken doen iets anders vermoeden.

B&B zoekt lief, deze week op VTM van maandag tot donderdag om 20.35 uur. Vanaf volgende week uitsluitend op VTM 2.