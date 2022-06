Starters nemen amper 15 dagen vakantie per jaar

Zelfstandigen die een nieuwe zaak opstarten, nemen in hun eerste jaar gemiddeld 15 dagen vakantie. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstenbedrijf Acerta bij 1.100 zelfstandigen die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021 zijn gestart.

Zelfstandige starters, dat zijn bakkers, kappers, thuisverpleegkundigen, IT-consultants, mensen uit de bouwsector, enzovoort. Veel verlofdagen blijken zijn niet te nemen. “Die vijftien dagen vakantie zijn minder dan het wettelijk minimum voor loontrekkenden, wat twintig vakantiedagen bedraagt”, zegt Els Schellens, experte starters en zelfstandigen bij Acerta. De voornaamste reden waarom starters zichzelf minder vakantie gunnen, is inkomstenverlies. Hun vakantiedag is niet betaald én ze verdienen die dag geen inkomen. “In hun eerste jaar hebben starters vaak nog geen personeel dat werk kan overnemen om de zaak draaiende te houden. Maar omdat ze investeringen hebben gedaan, willen zij wel omzet genereren.” Daarnaast geven ze aan dat er geen tijd voor vakantie is. “Ze zijn nog volop bezig met hun klantenbestand uit te bouwen, reclame te maken om bekendheid te creëren, enzovoort.”

43 procent wil volgend jaar evenveel verlof opnemen. Opvallend: 5 procent plant volgend jaar minder vakantie en 9 procent zelfs helemaal geen. Schellens: “Om burn-outs tegen te gaan, is het belangrijk dat ook startende zelfstandigen voldoende mentale rust inbouwen.” (sir)