Alison Van Uytvanck dolblij met zevende WTA-titel: “Ik heb tactisch heel goed gespeeld”

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zondag het WTA 125-toernooi in het Italiaanse Gaiba (gras/115.000 dollar) op haar naam geschreven. “Ik ben heel blij dat ik deze titel heb behaald”, zei de Grimbergse na de met 6-4 en 6-3 gewonnen finale tegen de Italiaanse Sara Errani (WTA 213).

“Het was niet gemakkelijk om deze finale tegen een Italiaanse te spelen”, aldus het eerste reekshoofd. “Er waren veel mensen op de tribune en alle steun was duidelijk voor haar. Maar ik ging goed om met de situatie. Ik denk dat ik tactisch heel goed speelde. Ik was niet echt tevreden met de manier waarop ik serveerde, maar ik hield vol en uiteindelijk deed ik wat ik moest doen om te winnen.”

Van de drie grastoernooien waaraan Van Uytvanck dit seizoen al deelnam, won ze er twee. Begin juni schreef ze het ITF 100.000 dollar-toernooi in Surbiton op haar naam.

“Normaal vertrek ik morgen naar Bad Homburg, waar ik dinsdag mijn eerste wedstrijd moet spelen (tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, nvdr.). Het doel is om het toernooi te spelen, ook al voel ik me een beetje moe na de opeenstapeling van wedstrijden. Maar ik ben erg blij met de manier waarop ik momenteel op gras speel.”