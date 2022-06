Dat loopt maar net goed: Italiaan Niccolo Bonifazio kan maar net overlopend kind ontwijken na ritzege in Route d’Occitanie

De Route d’Occitanie kende zondag zijn afloop. De slotrit werd door de Italiaan Niccolo Bonifazio gewonnen, maar toen die nog aan het uitbollen was na zijn sprint liep het bijna mis. Een kind dat vermoedelijk niets in de gaten had, stak de weg nog voor de neus van Bonifazio over. De Italiaan van Total Energies kon het kind gelukkig nog ternauwernood ontwijken.