Steradvocate van Johnny Depp prijkt op mokken en T-shirts

Ze is de nieuwe ster, Camille Vasquez, de advocate van Johnny Depp. Online kan je allerlei producten kopen met teksten als ‘Camille Vasquez for president’. Van petten tot T-shirts en mokken. Zelfs kaarsen met Vasquez afgebeeld als een heilige zijn te koop. Vurige Depp-fans hopen dan ook dat de 37-jarige Vasquez zich in 2024 verkiesbaar stelt voor president. Ze kreeg tijdens de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard veel lof voor de manier waarop ze Depp bijstond. Heard werd begin juni veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15 miljoen dollar. Vasquez zelf moet nog wat wennen aan al die aandacht. “Het is raar als mensen selfies met je willen maken en er allerlei interviewaanvragen binnenkomen. Maar kennelijk hoort dat erbij, dat wist ik nog niet”, zegt ze. (ldb)