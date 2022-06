Zo heb je hem nog nooit gezien: Amerikaans bokslegende Mike Tyson amuseert zich te pletter in bijenpak

Dat Mike Tyson tot veel in staat is, durft niemand te ontkennen. Maar wie voorspeld had dat de Amerikaanse bokslegende ook eens te zien zou zijn in een bijenpak à la Maya de Bij zou vooraf gek verklaard worden. Tijdens de talkshow van Jimmy Kimmel deed het voormalige zwaargewicht dat om in de huid van een jurylid te kruipen tijdens een spellingswedstrijd.