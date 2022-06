Werchter

Hoe lang was dat geleden zeg? Niet alleen feest in Werchterse velden, maar ook een mokerslag van Stromae (37) op een volgestouwde wei. Onze wereldster stalde er zijn boetiek open voor 63.000 man –uitverkocht – en stak de massa in zijn broek alsof er geen dag verstreken was. De drukste Werchter Boutique ooit droeg haar prins op handen.