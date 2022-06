Wereldvluchtelingendag actueler dan ooit met oorlog in Oekraïne. — © TV Limburg

Meer dan 175 nationaliteiten wonen, werken, kortom leven in Limburg. Meer dan 50 nationaliteiten zijn te zien in de fototentoonstelling 'Vlieg op de muur' van de Zonhovense fotoclub.

De gepassioneerde Limburgse fotografen konden door corona niet naar het buitenland om foto's te maken en daarom plaatsen ze hun mede-Limburgers voor de lens. Morgen, 20 juni is het wereldvluchtelingendag en dat is nu, door de oorlog in Oekraïne, actueler dan ooit.