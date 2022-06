Belgen tanken vertrouwen in Parijs: winst in polsstokspringen voor Ben Broeders, geslaagde test voor rug van Nafi Thiam

Het WK atletiek, dat op 15 juli van start gaat in het Amerikaanse Eugene, nadert met rasse schreden. En dus is elk goed resultaat in deze fase van het seizoen een meer dan welkome opsteker. Op de Diamond League in Parijs deed zowel Ben Broeders als Nafi Thiam zo’n vertrouwensboost op. De ene door het polsstokspringen op zijn naam te schrijven, de andere door haar eerste hoogspringcompetitie in negen maanden bijzonder goed door te komen. Beiden zitten meer dan ooit op WK-koers.