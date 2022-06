Maxim Van Gils (22) maakt Tourdebuut voor Lotto-Soudal, zorgen om Jasper De Buyst

Zes renners waren bij Lotto-Soudal al zeker van een selectie voor de Tour de France, die binnen twee weken start in Kopenhagen: Caleb Ewan, Andreas Kron en de Belgen Tim Wellens, Philippe Gilbert, Florian Vermeersch en Brent Van Moer. Daar mag nog een landgenoot aan toegevoegd worden: Maxim Van Gils (foto). De 22-jarige klimmer reed vorig jaar als neoprof de Vuelta uit en mag het na een knap voorjaar, waarin hij een rit- en de eind­zege pakte in de Saudi Tour, nu proberen waarmaken op het allerhoogste niveau.

Bij Lotto-Soudal hopen ze nog altijd dat Jasper De Buyst na zijn sleutelbeen- en heupkombreuk na een val in de Ronde van Turkije tijdig fit geraakt voor de Tour om er als vaste lead-out Caleb Ewan aan zeges te helpen. Maar het liep deze week niet zoals gepland. “Ik had de hoop om de Tour te halen, maar ik sta er momenteel niet goed voor”, zegt De Buyst. “Dat is een pijnlijke en eerlijke vaststelling. Er is nog een sprankeltje hoop, maar er moet toch een klein mirakel gebeuren. Logisch eigenlijk, vijf weken geleden lag ik nog te aquajoggen in het zwembad. Ik had gehoopt dat het deze week al veel beter zou gaan, maar je komt tot de vaststelling dat de tijd ook wel kort is.”

Ewan dringt nochtans aan om zijn vriend in de selectie op te nemen. “Ik heb altijd mijn plek in de Tourploeg en weet dat ik belangrijk ben, die verantwoordelijkheid ga ik niet uit de weg. Maar je moet ook eerlijk toegeven dat als je dat werk niet kan uitvoeren, je ook maar wat in de weg rijdt. In de Tour moet je in topconditie te zijn. En dat is nog niet het geval.” (bow)