Anthony Joshua krijgt zijn revanche tegen de man die zijn wereldtitels afpakte

De Oekraïense bokser Oleksandr Usyk zet zaterdag 20 augustus zijn WBA-, IBF-, WBO- en IBO-wereldtitels bij de zwaargewichten op het spel tegen de Brit Anthony Joshua. Dat maakten de promotoren (Matchroom Boxing) zondag bekend. De titelkamp zal in het Saoedische Djeddah plaatsvinden.

De 35-jarige Usyk ontfutselde de drie jaar jongere Joshua in september vorig jaar in Londen de vier titels door op punten te winnen (117-112, 116-112, 115-113). Joshua had daarop onmiddellijk om een revanche gevraagd.

Voor Joshua betekende het na 24 zeges, waarvan liefst 22 met KO, nog maar de tweede nederlaag. De eerste leed hij in juni 2019 tegen de Amerikaan Andy Ruiz Jr, op wie hij een half jaar later succesvol revanche nam. Usyk is nog ongeslagen. Hij boekte 13 van zijn 19 overwinningen, waarvan drie bij de zwaargewichten, met knock-out. Na Evander Holyfield en David Haye is Usyk de derde bokser in de geschiedenis die zowel bij de cruisers als de zwaargewichten wereldkampioen werd.