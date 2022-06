Limburgse euforie en ontgoocheling in de Baloise Belgium Tour. Quinten Hermans rondde zaterdag een coup van Intermarché af in Durbuy. Eén dag later beet Jasper Philipsen de tanden stuk op Fabio Jakobsen. Grootste pineut was Tim Wellens, die door unfair gedrag van Lampaert, de eindzege naar Mauro Schmid zag gaan.