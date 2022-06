Meer dan een voetbalclub: Barcelona wint Champions League handbal voor tweede opeenvolgende keer

Barcelona heeft voor de tweede opeenvolgende keer de Champions League handbal gewonnen. In de finale in het Duitse Keulen versloegen de Catalanen het Poolse Kielce met 5-3 in de strafworpen. Na de verlengingen gaf het scorebord 32-32 aan, na de reguliere speeltijd stond het 28-28.

Het is voor Barça al de elfde eindzege in de Champions League handbal. Voor het eerst is een team erin geslaagd het kampioenenbal twee keer op een rij te winnen sinds de introductie van de Final Four in 2008/09.