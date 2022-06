Fans niet wild van nieuw competitieformat: bijna drie kwart ziet nieuw plan van Lorin Parys niet zitten

Vanaf het seizoen 2023-2024 krijgen we zowel in 1A als in 1B een competitie met zestien ploegen met elk seizoen mogelijk drie degradanten. In de Jupiler Pro League krijgen we opnieuw een Play-off I en Play-of II met zes ploegen en mét halvering van de punten. De laatste vier ploegen spelen play-downs om zich te verzekeren van behoud. Ook in 1B zijn er play-offs met de nummers drie tot en met zes van het klassement. Zij strijden om een mogelijke promotie. (vva)