Een moordende mix van levensgevaarlijke omstandigheden: dat is de reden waarom twee Poolse mannen zaterdag het leven lieten in de Noordzee. Hoofdredder Tom Cocle van de Blankenbergse reddingsdienst legt nogmaals uit waarom de Noordzee een sluipschutter is. Voor je het weet, heb je geen kans. “We hadden het voorspeld.”