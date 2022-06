Dertien jaar nadat brandweerman Johnny (54) ontsnapt aan de dood, overleeft hij bootongeval in New York niet

Het brandweerkorps van Diksmuide is in diepe rouw na het overlijden van hun kameraad Johnny Beernaert. — © if

Diksmuide

Dertien jaar nadat Johnny Beernaert ontsnapte aan de dood bij een zware brand in Diksmuide, heeft de 54-jarige brandweerman uit Diksmuide het leven gelaten bij een bootongeval in New York. Daar was hij op reis met zijn vrouw, die ook gewond geraakte. De verslagenheid bij zijn brandweerkameraden is groot. “Johnny wist dat hij in 2009 door het oog van de naald was gekropen en genoot sindsdien met volle teugen van het leven.”