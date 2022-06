Politie houdt reconstructie in kinderdagverblijf na overlijden van baby

De politie heeft zaterdag een reconstructie gehouden in kinderdagverblijf Hermelijn in Brugge. Op 22 maart van dit jaar moest een baby die daar opgevangen werd naar het ziekenhuis gebracht worden, en enkele dagen later overleed die. De politie en het parket hopen met die reconstructie zicht te krijgen op wat er die dag precies gebeurd is. “Zo’n overlijden slaat in als een bom”, zegt de coördinator van het kinderdagverblijf.

De Molenwiekstraat-West in Sint-Michiels, deelgemeente van Brugge, werd zaterdag volledig afgesloten door de politie. De recherche van de Brugse politie en hun federale collega’s hielden er een reconstructie van wat er zich op 22 maart van dit jaar afgespeeld zou hebben. Het gerechtelijk onderzoek draait rond het overlijden van een baby, die in het ziekenhuis belandde na opgevangen te zijn geweest in het kinderdagverblijf en enkele dagen later overleed. De precieze omstandigheden van dat overlijden zijn nog niet bekend.

“De wedersamenstelling gebeurde in opdracht en onder leiding van de onderzoeksrechter, die de precieze omstandigheden onderzoekt van een overlijden van een baby”, klinkt het in een mededeling van politie en parket. “Het onderzoek heeft tot doel de precieze doodsoorzaak te achterhalen, en tijdens de wedersamenstelling zal het precieze verloop van de dag in beeld worden gebracht.” Meer wilden ze niet kwijt over de zaak.

Ingeslagen als een bom

Bij kinderopvang Hermelijn, dat al 25 jaar bestaat en plaats biedt aan 50 kinderen, zeggen ze hun volle medewerking te verlenen aan het onderzoek. “Sinds die dag zijn we open gebleven”, zegt coördinator Melissa Debacker. “En we hebben de nodige zorg voorzien voor alle kinderen, ouders en medewerkers. Tot op vandaag is er psychologische ondersteuning voor mensen die heel direct betrokken zijn geweest bij dat voorval. Want als je elke dag alles geeft wat je hebt voor die kindjes, dan slaat zoiets in als een bom.”

Ook met de ouders van de overleden baby is er een goede verstandhouding, zegt Debacker. “Het is de eerste keer dat hier zoiets gebeurt sinds de oprichting 25 jaar geleden. We hebben al meer dan 3.000 kindjes opgevangen. Dat komt hard aan.”

Kinderdagverblijf Hermelijn is erkend en wordt gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien. Sinds de feiten is het open gebleven. “Wij volgen het onderzoek op en hebben ons benadeelde partij gesteld”, zegt Nele Wouters van het Agentschap.