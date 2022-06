Graspop eert overleden tweelingbroer (28) op indrukwekkende manier: “We hebben hier zóveel liefde gevoeld”

“Voor Robbe, die er vandaag niet bij is.” De oproep van Rani Deriemaeker (28) om op Graspop haar overleden tweelingbroer Robbe te herdenken, is niet in dovemansoren gevallen. Hun favoriete band droeg zijn lievelingsnummer aan hem op en het publiek zong woord voor woord mee. “We hebben hier zóveel liefde gevoeld, dat deed deugd.”

De oproep van Rani Deriemaeker (28) uit Zwevezele werd de voorbije dagen massaal gedeeld. Normaal zou de West-Vlaamse dit weekend op Graspop zoals vanouds zij aan zij staan met haar tweelingbroer Robbe. Maar in maart moest Rani onverwacht afscheid van hem nemen omdat haar broer uit het leven stapte. Om hem te eren riep ze het publiek op om zondagmiddag zijn favoriete liedje van de band Alestorm mee te zingen.

Toen de Schotse band op het hoofdpodium kwam, bleek dat ze de oproep ook goed hadden ontvangen. “Ik had Alestorm gemaild en mijn oproep kreeg flink wat media-aandacht, maar een antwoordje kwam er niet. Ik was verbaasd dat ze ineens het lied speelden en aan hem opdroegen, maar het was fantastisch”, zegt ze. Want Zombies ate my pirate ship zat inderdaad niet in de geplande setlist. De groep gaf zelfs aan dat ze het al een tijd niet meer hadden gespeeld”, zegt Rani.

© Geert Van de Velde

De zus van Robbe stond samen met hun moeder op de eerste rij tijdens het optreden. “Voor Robbe, die er vandaag niet bij is”, zei de groep toen ze aan zijn favoriete nummer begonnen. Het publiek zong woord voor woord mee, terwijl de crowdsurfers over hun hoofd heen hingen. “Dan kan je je tranen niet inhouden”, zegt Rani. “Want de leegte en het gemis zijn nog erg groot. Het is alsof ik de helft van mezelf kwijt ben. We proberen onszelf geen schuldgevoel aan te praten, maar makkelijk is dat niet. We hebben hier op Graspop zoveel liefde gevoeld. Dat deed deugd.”

Rani zegt dat ze het niet zag aankomen dat haar broer uit het leven wou stappen. “Ik wist wel dat het niet zo goed ging met mijn broer. Hij ging net voor corona alleen wonen, maar raakte depressief. Mijn broer was iemand die graag een pintje ging dringen, die graag in gezelschap was. Ik ga niet zeggen dat het enkel door corona komt, maar hij was wel depressief geworden. Sinds corona zag hij ook minder mensen. Een week voor zijn overlijden was ik wel nog bij hem thuis, en toen leek hij weer opgewekt. Hij maakte ook plannen voor deze zomer, dat maakte het moeilijk te begrijpen. Mijn broer was echt iemand met het hart op de juiste plaats. Hij zou alles gedaan hebben voor iedereen. We waren enorm close. Met mijn oproep wil ik hem hierboven laten weten dat ik hem ongelofelijk graag zie.”

© Geert Van de Velde

* Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.