Remco Evenepoel rijdt geen Ronde van Burgos om fris aan start van de Vuelta te staan

Evenepoel was in 2020 nog eindwinnaar in de Ronde van Burgos — © Getty Images

Remco Evenepoel heeft na de tijdrit in de Ronde van Zwitserland laten weten hoe hij zich gaat voorbereiden op de Vuelta in augustus. ”Ik rijd nu nog het BK, tijdrit en wegrit, dan doe ik een maand zonder competitie”, verklapte Evenepoel. “Daarna ga ik naar San Sebastian om te winnen, waarna ik niet meer rijd tot de Vuelta.”

En dat is een bewuste keuze. “Ik voel dat ik beter presteer wanneer ik fris aan de start sta”, vertelde de jonge Belg. “Voor de Ronde van Spanje is het belangrijk om zo fris mogelijk te zijn, want die zal pas beslist worden in de laatste twee weken. We gaan focussen op de ploegentijdrit en de individuele tijdrit.”

Dat betekent dat Evenepoel geen Ronde van Burgos rijdt, net voor de Vuelta. Twee jaar geleden was hij daar nog eindwinnaar.