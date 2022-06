Yves Lampaert kent zijn straf en wordt uit koers gezet na incident met Tim Wellens in Gouden Kilometer van Baloise Belgium Tour

Yves Lampaert is zondag na de slotrit nog uit koers gezet door de wedstrijdjury van de Baloise Belgium Tour. Die oordeelde dat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in een duel met Tim Wellens over de schreef was gegaan in de Gouden Kilometer.

LEES OOK. BEKIJK. Yves Lampaert houdt Tim Wellens (bewust?) op met elleboog in finale van Baloise Belgium Tour

LEES OOK. REACTIES BALOISE BELGIUM TOUR. Tim Wellens: “Aanvaring met Lampaert kost mij de eindzege”, ritwinnaar Jakobsen “heeft niets gezien van Gouden Kilometer”

Lampaert werd bestraft volgens artikel 2.12.007 (5.1): Afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen met een onregelmatige sprint (met inbegrip van aan de trui of het zadel trekken van een andere renner, intimidatie of bedreiging, kopstoot, kniestoot, duwen met de schouder of de hand, enz.).

Wat volgde was de uitsluiting uit de wedstrijd en een boete van 200 Zwitserse frank of 196,28 euro. Deze ingreep had geen enkele invloed op het eindresultaat. Zowel Tim Wellens als Mauro Schmid pakten vier bonificatieseconden in de Gouden Kilometer.