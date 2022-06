Red Lions winnen met 0-5 na demonstratie tegen Engeland, maar moeten eindzege in Pro League aan Nederland laten

Daags na het 2-2 gelijkspel tegen hun Engelse collega’s (en een 3-0 nederlaag in de shoot-outs) was de olympische en wereldkampioen in Londen duidelijk gebrand op revanche. Nicolas De Kerpel zette in de achtste minuut een strafcorner om, waardoor beide teams met een 0-1 stand gingen rusten. Pas na de pauze, en vooral in het vierde quarter, haalden de Red Lions uit via Arthur De Sloover (39. pc), Alexander Hendrickx (56. pc, 58. pc) en nog eens De Kerpel (58.).

België eindigt met 35 punten op de tweede plaats in deze derde editie van de Hockey Pro League, achter Nederland, dat zondag met 2-1 won van India. Oranje, dat 36 punten telt en nog twee matchen tegoed heeft tegen Spanje, volgt België op op de erelijst. India is derde met 30 punten.

Eerder op de dag haalden de Belgische hockeyvrouwen het met 1-4 van Engeland.

