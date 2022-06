Opnieuw niet voor Medvedev: Hubert Hurkacz legt nummer één in de luren en pronkt met eindzege in Duitse Halle

De eindstrijd kende even wat oponthoud toen een klimaatactiviste zich aan het net vastbond. Ze droeg een T-shirt met het opschrift “Er rest ons nog drie jaar”.

Medvedev, houder van dertien toernooizeges op het ATP-circuit, verliest zo een tweede opeenvolgende finale. Vorige week beet hij op het ATP-toernooi van het Nederlandse Rosmalen ook al in het zand tegen de verrassende Nederlandse wildcard Tim van Rijthoven (ATP 106).

Hurkacz, die op Roland Garros David Goffin nog wipte, vierde zijn vijfde ATP-titel.

Ons Jabeur steekt in Berlijn derde WTA-titel op zak

De Tunesische Ons Jabeur (WTA 4) heeft zondag haar derde WTA-titel op zak gestoken. In de eindstrijd van het WTA-toernooi van het Duitse Berlijn (gras/757.900 dollar) moest Belinda Bencic (WTA 17) de strijd staken bij een 6-3 en 2-1 tussenstand in het voordeel van Jabeur.Eerder was Jabeur al de beste in Birmingham vorig jaar en in Madrid dit jaar. Bencic won op de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer goud in het enkelspel en kaapte in het vrouwendubbel de zilveren medaille weg.