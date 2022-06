Michael Woods is eindtriomfator in de Route d’Occitanie, slotrit is kolfje naar de hand van Bonifazio

De Canadees Michael Woods (Israel-Premier tech) heeft de Route d’Occitanie (2.1) gewonnen. De zege in de slotrit, over 188,3 km tussen Les Angles en Auterive, ging zondag na een sprint naar de Italiaan Niccolo Bonifazio (Total Energies).

De 35-jarige Woods legde zaterdag de basis voor de eindzege door de koninginnenetappe in de Pyreneeën te winnen. De Canadees was zondag oplettend toen een groep van een dertigtal renners, met de belangrijkste klassementsrenners, op 60 kilometer van de meet wegreed van het peloton. Uiteindelijk finishte Woods als 15e. In de eindstand telt hij 1:16 voorsprong op de Spanjaard Carlos Rodriguez. Op de erelijst is Woods de opvolger van de Spanjaard Antonio Pedrero.

De Franse sprinter Arnaud Démare was niet mee voorin. De sprinters die wel in de kopgroep zaten, streden uiteindelijk voor de ritzege. De Italiaan Bonifazio bleek nog over de meest frisse benen te beschikken. Hij haalde het voor zijn landgenoot Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) en de Duitser Max Kanter (Movistar).