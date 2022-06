Camilla openhartig in interview met Britse Vogue: “Ik ben bekritiseerd, maar op een bepaald moment moet je door met je leven”

Camilla, de echtgenote van prins Charles, heeft een interview gegeven aan de Britse Vogue. Het gesprek verschijnt in het julinummer en is opvallend openhartig. De 74-jarige hertogin praat over ouder worden, kleinkinderen en zelfs de woelige periode na de scheiding van Charles en Diana.

Dat het haar spijt dat de fotograaf van dienst een oude dame voor zijn lens krijgt, zo steekt de hertogin van Cornwall met een kwinkslag van wal. Camilla, geboren als Camilla Rosemary Shand, de echtgenote van prins Charles, is maar zelden zo openhartig in interviews. “Wie wil er eigenlijk 75 worden? Maar we kunnen er niets aan doen.” En dus besloot de veelbesproken dame haar verjaardag - op 17 juli wordt ze 75 - te vieren met een fotoshoot en een interview in het bekendste modeblad ter wereld.

Hemel op aarde

Het gesprek met de Britse Vogue vindt plaats in de tuinkamer van Clarence House, het huis in Londen waar Camilla met Charles samenwoont. Al zien de twee elkaar niet erg veel. Net zoals bij andere koppels is tijd vinden voor elkaar niet altijd de makkelijkste opgave. “Toch proberen we dagelijks een moment te vinden om bij een kopje thee onze dag te bespreken”, vertelt de hertogin. “Het is heerlijk om bij te praten als we wat tijd hebben. Weet je, het leukste is eigenlijk wanneer we in dezelfde kamer zitten, elk in een andere hoek, om een boek te lezen. Het is heel ontspannend omdat je weet dat je geen gesprek hoeft aan te gaan, je zit gewoon samen.”

Wanneer Charles, de toekomstige vorst van Groot-Brittannië, het te druk heeft om gezellig samen een boek te lezen, vindt Camilla makkelijk haar bezigheid. “Mijn idee van de hemel op aarde is de rust van het platteland. Ik houd ervan een beetje te tuinieren, een wandeling te maken en me vervolgens te nestelen met een boek. Ook alleen.”

© EPA-EFE

Tieners met gaatjes in de oren

Een andere - iets minder rustige - hemel is het gezelschap van haar kleinkinderen. Camilla heeft er vijf ondertussen van ongeveer dezelfde leeftijd, tussen de 12 en 14 jaar oud. “Het zijn tieners. En ik sms graag met hen. Het is fijn om iets te leren van heel jonge mensen en ook iets aan hen te leren. Zoals is het altijd al geweest.” Het leuke aan grootmoeder zijn, is volgens de hertogin dat je de kleinkinderen kunt verwennen. Soms pikt ze een van de meisjes op aan de schoolpoort. “Het is soms beangstigend om te zien dat ze naar buiten komen met gaatjes in de oren, nieuwe make-up en kleding of gekleurd haar.” Of ze zelf geen gaatjes in de oren wil, voor haar verjaardag misschien? “De kleinkinderen zouden me wel willen overtuigen, maar neen, niets zal mijn oren doorboren.”

Het is dan wel een grootmoeder die van haar kleinkinderen houdt, niets wijst erop dat Camilla een typisch ‘omaatje’ is. Op een leeftijd waarop de meeste mensen al een tijdje bezig zijn met hun pensioen, heeft Camilla allesbehalve een lege agenda. Ze reist het land door, en ook daarbuiten, aanwezig te zijn bij officiële aangelegenheden. Dat doet ze aan de zijde van Charles, of alleen. Ze neemt haar rol als beschermheer van het National Theatre heel serieus - een plek die ze overnam van Meghan Markle - en volgde in die hoedanigheid zelfs een theaterworkshop. Ze brengt ook regelmatig bezoeken aan de goede doelen die ze steunt, onder meer enkele opvangtehuizen.

Bekeken en bekritiseerd

Dat laatste doet ook denken aan de ambities van wijlen prinses Diana, de voormalige echtgenote van Charles. Een verleden waar Camilla noodgedwongen jarenlang mee heeft geworsteld, geeft ze toe. “Ik werd zo lang onder de loep genomen dat de enige optie is een manier vinden om ermee te leven. Niemand vindt het leuk om de hele tijd aangekeken te worden en, you know, … bekritiseerd te worden.”

© REUTERS

Dat begin dit jaar, in februari, de Queen aankondigde dat ze wilt dat Camilla oot de titel van koningin daagt, was een enorme opsteker. Eigenlijk is dat gewoon de regel dat de echtgenote van de koning aangeduid wordt als ‘Queen Consort’. Dat was ook het geval bij de moeder en grootmoeder van de huidige Queen. Maar in het geval van Camilla, die destijds de schuld kreeg voor de scheiding van Charles en Diana, bleef haar toekomstige titel lang onduidelijk. De hertogin scheidde zelf in 1955 van Andrew Parker Bowles, de man met wie ze twee kinderen kreeg. Maar iedereen die de voorbije decennia een krant opensloeg of de tv aanzette, wist dat ze al daarvoor een relatie had met de prins van Wales. “Uiteindelijk stel je je erboven en ga je door. Dat moet, je moet verder met je leven.”

En verdergaan doet ze. Hoe ze haar 75ste verjaardag dan wel zal vieren, als het niet met gaatjes in de oren is? “Er zal niet erg veel gevierd worden, maar ik zal die dag wel met familie en vrienden doorbrengen.”