Vertrouwelijke politiedocumenten over beveiliging van vorige G7-top in Duitsland gelekt

De autoriteiten in het Duitse Beieren zien geen redenen om de veiligheidsplannen voor de aanstaande G7-top aan te passen nadat er politiedocumenten over de beveiliging van een top op dezelfde locatie in 2015 op het internet zijn gelekt.

“We werken vanuit de veronderstelling dat dit voorval niet essentieel is voor de operatie die staat te gebeuren”, zo verklaarde de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann zondag. “We doen heel wat zaken op dezelfde manier als zeven jaar geleden, maar de politie doet ook heel wat zaken anders”, schetste hij. “Op basis van wat gelekt is kunnen geen onmiddellijke conclusies gemaakt over wat de politie de komende dagen zal doen.”

De staatshoofden en regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en de Verenigde Staten strijken van 26 tot 28 juni neer in Schloss Elmau. Het kasteel in het zuiden van Duitsland was ook al het decor voor een G7-top in 2015.

Gegevens over de veiligheidsvoorzieningen voor die top werden zondag gelekt op een site die door de Duitse inlichtingendienst als extreemlinks wordt bestempeld. Het is onduidelijk wie de informatie openbaar heeft gemaakt, maar verscheidene veiligheidsbronnen bevestigden aan het Duitse persbureau dpa dat de documenten authentiek zijn. Herrmann verzekerde dat de politie de zaak onderzoekt.