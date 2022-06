REACTIES BALOISE BELGIUM TOUR. Tim Wellens: “Aanvaring met Lampaert kost mij de eindzege”, ritwinnaar Jakobsen “heeft niets gezien van Gouden Kilometer”

Fabio Jakobsen was de primus in de slotrit van de Baloise Belgium Tour. De Nederlander was onder meer sneller dan Jasper Philipsen, maar alle aandacht ging toch naar wat Tim Wellens vertelde over zijn “aanvaring” met Yves Lampaert die hem naar eigen zeggen de eindzege kosten.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, reageerde Tim Wellens. “We hebben er alles aan gedaan, ik denk dat we strijdend ten onder zijn gegaan. Wij hebben de hele dag de koers gecontroleerd, het was het perfecte scenario. We komen aan het peloton voor de eerste sprint en ik zat ideaal, in het wiel van Arnaud (De Lie, red.). Ik pak dan die drie seconden in de eerste tussensprint, en toen dacht ik: ‘Amai, het ziet er goed uit, ik ga de Ronde van België winnen.’ Maar tussen de eerste en de tweede sprint is het wat misgelopen, ik heb een kleine aanvaring met Yves Lampaert die mij uiteindelijk de eindzege kost. Ik heb er uiteindelijk alles aan gedaan en ik denk dat ik geen fout heb gemaakt, maar het is nu zo.”

“Ik heb de beelden nog maar half kunnen bekijken. Het heeft mij de eindzege gekost dus natuurlijk doet dat heel veel pijn, maar ik kan er nu niets meer aan doen. Ook al diskwalificeren ze Lampaert, dan nog krijg ik de eindzege niet. Ik denk dat we kunnen onthouden dat we alles hebben gedaan om te winnen. Als Lampaert er niet zit, win ik de Ronde van België. In mijn ogen ging het er een beetje over, maar dat is koers”, ging Wellens verder.

Uiteindelijk moest Wellens de eindzege aan Mauro Schmid laten. “Ik had gisteren dichter kunnen eindigen, ik had ook een halve seconde dichter kunnen eindigen in de tijdrit. Het is moeilijk om te zeggen waar ik ben verloren. Vandaag waren het drie koersen in één koers. Eén voor de checkpoints, één voor de eindoverwinning en één voor de ritoverwinning dus het zal enorm leuk zijn geweest om op televisie te zien. Maar het doet enorm veel pijn om met zoveel honderdsten de Ronde van België te verliezen.”

Ritwinnaar Fabio Jakobsen: “Heb niets van de Gouden Kilometer gezien”

“Twee keer winst, het eerste doel was met Mauro (Schmid, red.) en dan is de Gouden Kilometer best spannend. Niet alleen voor de mensen thuis, maar ook voor ons op de fiets. Met die kilometer heb ik me wel niet beziggehouden, omdat ik van de ploeg mocht sprinten. Al zouden we wel heel de ploeg gebruiken om het klassement te winnen. Toen dat gelukt was, heb ik zelf mijn weg gevonden. De conditie is goed en ik ben blij dat ik de snelste benen had vandaag”, verklaarde Jakobsen.

“Zonder een lead-out van Morkov is het iets lastiger, maar zo kan het ook. In Kuurne stond ik er ook alleen voor, maar dat hoort er nu eenmaal bij. De vorm is goed, op naar het volgende doel nu.”

Tijdens de Gouden Kilometer werd de eindzege beslist en was er ook de aanvaring tussen Lampaeet en Wellens. “Ik heb niets van de Gouden Kilometer gezien, geeft Jakobsen grif toe. Ik zat, denk ik, in positie twintig buiten het grote gedrang en uit de wind. Ik kon het dus niet zo goed zien wat er gebeurde. Er waren twee voltallige ploegen bezig. Enerzijds Lotto-Soudal en anderzijds wij. Via het oortje hoorde ik wel dat Schmid een seconde voor had. Toen was ik blij en nadien mag ik nog sprinten.

“Tijdens die sprint spitste ik me eigenlijk op niemand toe. Ik surfte van treintje naar treintje. Ik heb een stukje met Cofidis, Wanty en Alpecin meegefietst. Uiteindelijk kom je dan bij het wiel van Philipsen, van wie ik wist dat hij snel is. Ik moest er alleen nog over en gelukkig lukte dat vandaag. Het klinkt eenvoudig, maar hier gaan wel vele trainingsuren aan vooraf”, lachte Jakobsen.

“De conditie is goed, ik denk dat ik heb laten zien dat ik kan sprinten tegen de beste sprinters. Met vrtrouwen kan en mag ik dus afreizen naar de Tour. Al moet de beslissing nog genomen worden, maar ik hoop dat ik mag.”