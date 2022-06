Beringen

Afgelopen weekend zijn bij de politie twee inbraken in auto’s gemeld. Telkens hadden de dieven het voorzien op de middenconsole met daarin de airbags. De feiten gebeurden op Geiteling in het centrum en de Leysestraat in Beringen-Mijn. Eerder die week was er ook al een gelijkaardige diefstal gemeld. mm