Pelt

In het ZOL in Genk is dinsdag Wout Daniëls overleden. De 38-jarige Neerpeltenaar overleed er aan de verwondingen die hij precies drie weken eerder opliep bij een ongeval op de Grote Heide. De fietser werd op 24 mei op de hoek van de Volmolenstraat en Hayenhoek door een bus geraakt. Wout Daniëls werkte bij DYKA in Pelt. Hij laat een zoontje achter. mm

