Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts aangeslagen na “afslachting” op World Cup: “Ze hadden precies een toverdrankje gedronken”

Even werd er gedroomd bij Team Belgium, maar Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts werden in de kwartfinales van de World Cup uitgeschakeld door Australië. “Ze hadden precies een toverdrankje gedronken”, aldus Van den Bergh.

De dubbelwedstrijden, daar zijn de Belgen normaal super in. Nog nooit hadden ze op de World Cup een wedstrijd met z’n twee verloren. Tot zondag. Simon Withlock en Damon Heta gooiden liefst 109 gemiddeld op weg naar een 4-0 pandoering van onze landgenoten. Goed voor een plek in de halve finales, de vierde voor de mannen van Down Under. De teleurstelling bij Team Belgium was enorm.

Voor we naar de interviewruimte wandelen, staat Van den Bergh druk in het rond te zwaaien en zijn beklag te doen tegen zijn vriendin Evi. “Ze hadden precies een toverdrankje gedronken tijdens de pauze”, sakkert ‘The DreamMaker’ onderweg. “Wij zijn hier normaal zó goed in en dan gooien die mannen 120 gemiddeld na drie legs en staan we 3-0 achter. Ongelooflijk, dat doen die niet nog een keer. Daar ben ik zeker van.”

Kim Huybrechts moest even bekomen van de zware nederlaag. Hij kon zijn enkelpartij, ondanks een magistrale finish van 170, net niet winnen (3-4) nadat Van den Bergh zijn huisgenoot Heta had geklopt (4-2). ‘The Hurricane’ komt met een dondergezicht de persruimte binnen. Hij is er echt het hart van in, zo lijkt het.

“Dit is een anticlimax”, klinkt het. “Dimi begon goed tegen Heta, hij speelde een heel goeie wedstrijd. Ik probeerde de winst binnen te halen, maar Whitlock was net iets beter. In de koppels, ja… Ze gooiden gewoon... (*blaast en schudt met zijn hoofd).” Van den Bergh pakt noodgedwongen over. “Het is echt heel jammer dat zij net doen waar wij zo goed in zijn normaal. We hebben het niet slecht gedaan, we waren best wel oké aan het gooien. Elk jaar maken we wel zoiets mee, jammer echt.”

“Ze hebben ons echt afgemaakt”, aldus Huybrechts. “Onze ongeslagen status in het dubbel is voorbij. En hoe… Ze waren fantastisch, meer kan je daar niet over zeggen. Einde verhaal. Die 170? Ja, ik dacht: Deze kan mij misschien wel de winst opleveren. Maar hij gooide heel sterk in de laatste leg, in dertien pijlen was hij uit dus. Helaas. Dit is een hele zure, even moeilijk om te slikken.”

Van den Bergh beaamt. “Ons bloed is aan het pompen, ons hart brandt nog steeds. We willen het zo graag zo goed doen voor België. Maar we zullen sterker terugkomen!”