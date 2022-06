Nog nooit was Open Vld zo klein als nu. Bij de laatste peiling halen de Vlaamse liberalen nog amper 9,3 procent. Bij CD&V leidde zo’n desastreuze peiling tot het ontslag van de voorzitter. Niet zo bij Open Vld, waar voorzitter Egbert Lachaert het vertrouwen blijft genieten. “Onze situatie is moeilijker dan die van CD&V. Want wat is ons alternatief?”