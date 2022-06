Koperdief zet deel van Maasmechelen zonder stroom en raakt zwaar verbrand

Vrijdag rond 14 uur viel de stroom uit in de buurt van de Rijksweg in Eisden. Bij Fluvius kwam een melding binnen van een kabeldefect in een van de cabines. De brandweer werd opgeroepen om bijstand te geven aan een handelszaak waar ijs wordt verkocht. Daar moest een noodgenerator worden opgestart. Ook restaurant Da Lidia was een van de vele handelszaken die zonder stroom kwamen te zitten.

Op een bepaald ogenblik passeerde in de buurt een man die zwaar verbrand is. Bleek dat de Maaslander koperdraad uit de stroomcabine had proberen te stelen en dat er iets fout was gelopen bij de diefstal. De verwondingen waren van die aard dat de man na een tussenstop in het ziekenhuis van Genk naar het gespecialiseerde brandwondencentrum in Leuven werd gebracht. Daar wordt hij momenteel verzorgd.

De stroompanne in Maasmechelen werd door de mensen van Fluvius in anderhalf uur opgelost. Het onderzoek naar deze poging diefstal is tijdelijk on hold gezet omdat de man - die trouwens een bekende is bij de politie - nog niet kon worden ondervraagd. mm