Remco Evenepoel vliegt naar ritwinst in slottijdrit in Ronde van Zwitserland, Geraint Thomas is de eindwinnaar

Remco Evenepoel heeft een zware Ronde van Zwitserland op schitterende wijze afgesloten. In de slottijdrit in Vaduz veegde hij de te kloppen tijd van Dylan Van Baarle van de tabellen door zelf met een kanontijd van 28’25”98 over de streep te komen. Andere volleerde tijdrijders als Stefan Küng en Geraint Thomas beten hun tanden erop stuk. Thomas is wel de eindwinnaar van deze Ronde.

78 renners gingen in het Liechtensteinse Vaduz van start voor de slottijdrit in deze Ronde van Zwitserland. Een rit die Remco Evenepoel met stip zal aangeduid hebben om zijn ronde met een positieve noot af te sluiten. Onze landgenoot had met de tijd van de Nederlander Dylan Van Baarle een eerste richttijd waarop hij zich kon focussen. De winnaar van Parijs-Roubaix had de tot dan schitterende tijd van Chad Haga van de tabellen geveegd.

Al kon het ‘gevaar’ even goed uit iets meer vertrouwde hoek komen, want Ilan Van Wilder – ploeggenoot van Evenepoel – leek bij het eerste tussenpunt meteen zowaar een minuut sneller dan de Nederlander. Al werd dat door de organisatie even later weer aangepast in het nadeel van Van Wilder. Hij was beter getimed een seconde trager. Op de koop toe kwam hij nadien nog pijnlijk ten val toen hij een rotonde verkeerd inschatte.

De ogen waren dus gericht op Evenepoel, en diens concurrenten in de naam van Küng en Thomas. Vooral met thuisrijder Stefan Küng zou het een felle strijd worden. Bij het eerste tussenpunt was de Zwitser twee tellen sneller… In de tussentijd verbeterde Evenepoel de te kloppen tijd van Dylan Van Baarle door maar liefst een minuut en vier seconden sneller te zijn. In de hotseat kon hij dus toekijken wat Küng er nog vanaf bracht.

Uiteindelijk bleek die 11 seconden trager te zijn aan de finish. Evenepoel slaakte duidelijk een zucht van opluchting en wist dat de zege bijzonder dichtbij was. Alleen Geraint Thomas kon nog roet in het eten gooien, maar deed dat finaal niet. De Brit strandde op drie seconden waardoor de dagwinst voor onze landgenoot is. Thomas triomfeert wel als eindwinnaar in deze Ronde.