Voeren

Het paarseizoen van het vliegend hert, de grootste Vlaamse kever, is gestart waardoor de mannetjes voor een paar weken te zien zijn. Van de vier Vlaamse populaties leeft er één in Voeren. Met het kunstmatig kweken van de kever en corridors hopen wetenschappers de ernstig bedreigde soort in Vlaanderen te houden.