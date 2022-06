Gespot op de Galibier: Wout van Aert bereidt zich voor op Tour samen met Primoz Roglic en andere klimmers van Jumbo-Visma

Wout van Aert wil deze zomer de groene trui pakken in de Tour de France. Het hooggebergte is niet meteen de plek waar je de traditionele kandidaat voor groen verwacht, maar de Belgische kampioen zit momenteel wel in de Alpen. Van Aert toonde op Instagram Stories zelf filmpjes waarop hij onder meer de Col du Galibier afdaalt. Ook Tour-kopman Primoz Roglic en Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot, Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk zijn erbij tijdens de hoogtestage.