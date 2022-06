Boeren over incident met ‘de strop’ voor de minister: “Lachwekkend. Alsof die boer Demir iets gaat aandoen”

Stevens vader is melkveehouder, zelf is hij loonwerker. Rechts: De pop die maandag commotie veroorzaakte: “Ja, die pop, dat ging nogal ver. Maar mensen reageren ook verregaand als ze zo in het nauw gedreven worden” — © Robin Fasseur, Sebastian Steveniers

Merksplas

Ze stonden even in het oog van de storm, de landbouwers uit Merksplas. Er hangt dan ook een grote donderwolk boven hun hoofden en dan durven de gemoederen verhit te geraken als minister Demir op bezoek komt. De boeren blikken enkele dagen later terug op haar bezoek en de pop aan de strop. Ze benadrukken dat de sfeer helemaal niet zo grimmig was, maar wel boekdelen sprak, en vooral: dat ze geen antwoorden kregen op hun vragen. “De strop wil niets vreselijks betekenen. Het hoort gewoon bij een protest. Alsof die boer Demir iets gaat aandoen, dat is bijna lachwekkend.”