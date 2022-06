Gemeenteraad Sint-Truiden: groen licht voor bouwteam sportpark in Brustem?

De kosten worden voorlopig geraamd op 6.233.931,50 euro, exclusief btw. De oppositie stelt zich vragen bij het kostenplaatje, de rust in het dorp en de inkomsten van de clubs.

Verder zullen de jaarrekeningen van de verschillende autonome gemeentebedrijven de revue passeren. In Sint-Truiden betekent dat voor de meerderheid een beetje de adem inhouden. Zal de oppositie (opnieuw) fouten ontdekken? Groen-raadslid van Dam laat nog niet in zijn kaarten kijken. De partij Vooruit legt daar bovenop een voorstel voor om de rekeningen van de stad door een bedrijfsrevisor te laten nakijken. Op die manier wordt de financiële dienst van de stad versterkt door een extern nazicht zodat er zekerheid is dat de rekeningen kloppen.

Defibrillatoren

De Vooruit-fractie dient een tweede voorstel in ter stemming. Raadslid Eddy El Herbouti (Vooruit) wil dat de stad alle zeilen bijzet zodat de locaties van de geplaatste defibrillatoren door de burger sneller kunnen worden teruggevonden. “Naar aanleiding van een noodgeval zocht een burger onlangs een defibrillator in de stad. Zonder het te weten was hij al twee plaatsen gepasseerd waar er een was. Uiteindelijk kreeg die persoon een defibrillator te pakken. Dit kan veel sneller. Er zijn immers mensenlevens mee gemoeid. De stadsapp kan hierin een belangrijke rol spelen”, besluit El Herbouti. Het raadslid zal ook aandringen op meer fietsveiligheid op het kruispunt Ziekerenweg-Tiensesteenweg waarover onze krant reeds eerder berichtte.

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 juni en is vanaf 20 uur live online te volgen via www.hbvl.be.

(rudc)