Joran Vliegen dubbelt na forfait van Sander Gillé met Karatsev op Mallorca en Withrow in Londen

Het Belgisch-Russische duo zal het in de eerste ronde op Mallorca opnemen tegen de Kazach Andrej Goloebev en de Argentijn Maximo Gonzalez, die de vierde reekshoofden vormen.

Vliegen kwam samen met Hasselaar Sander Gillé vorige week niet verder dan de kwalificaties voor het dubbeltoernooi in het Duitse Halle. Gillé heeft momenteel ook last van de buikspieren en zal Wimbledon, dat op 27 juni in Londen begint, moeten missen. Voor deze derde Grand Slam van het seizoen vormt Vliegen een team met de Amerikaan Jackson Withrow.