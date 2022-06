Zizou Bergs steekt vierde Challengertitel op zak in Ilkley

De Peltenaar, die in Ilkley als qualifier begon, versloeg in de finale het 29-jarige Amerikaanse vijfde reekshoofd Jack Sock (ATP 129), in 2017 en 2018 nog de nummer acht van de wereld, in drie sets: 7-6 (9/7), 2-6 en 7-6 (8/6). De partij duurde 2 uur en 46 minuten.

De 23-jarige Bergs haalde de hoofdtabel door twee kwalificatierondes te overleven. In de eerste voorronde schakelde hij Maasmechelaar Ruben Bemelmans (ATP 337) uit.

De Belgische nummer 2 won vorig jaar al drie Challengertitels. Hij was de beste in het Russische Sint-Petersburg (hardcourt), het Franse Rijsel (hardcourt) en het Kazachse Almaty (gravel).

Maandag zal hij normaliter dankzij zijn zege in Engeland een forse sprong op de ATP-ranking maken en de top 150 binnendringen. Zijn hoogste notering tot dusver op de mondiale ranglijst is de 163e plaats.