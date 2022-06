Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts sneuvelen in kwartfinale World Cup of Darts na zware nederlaag in beslissende koppelwedstrijd tegen sterk Australië

België heeft zich niet geplaatst voor de halve finales op de World Cup of Darts. The Belgian Arrows verloren de beslissende koppelwedstrijd met 4-0 van een enorm sterk Australië, waardoor het avontuur van de Belgen in Frankfurt erop zit.

Eerder gingen Japan en Polen al voor de bijl, maar nu was het tijd voor het echte werk voor België. Van den Bergh mocht als eerste gooien namens België en nam het op tegen huisgenoot Damon Heta.

Dancing Dimi mocht beginnen en had het voordeel van de pijlen, en daar haalde onze landgenoot meteen profijt uit door de eerste leg van de namiddag te pakken. Heta was echter niet van slag en pakte meteen de tweede leg. In de derde leg kwam onze landgenoot met de schrik vrij: Heta kreeg een pijl op dubbel 16, maar wist die niet te vinden. Van den Bergh maakte het nadien wel af en balde de vuisten.

Het leek Van den Bergh wel vertrouwen te geven, want de eerste zes pijlen in de vierde leg vlogen zowaar in de triple 20. Een ninedarter zat er echter niet in, en Heta wist uiteindelijk alsnog de 2-2 op het bord te zetten. Spanning troef.

Het was meteen wel de laatste leg die Heta kon winnen, want Van den Bergh won eerst zijn eigen leg en snoepte daarna ook de leg van Heta af: 4-2 winst voor onze landgenoot, die voor het eerst in zijn televisiecarrière won van zijn huisgenoot.

Nadien was het aan Kim Huybrechts om de klus helemaal te klaren, al kreeg hij met Simon Whitlock wel een stugge tegenstander voorgeschoteld. Dat bewees The Wizard door te starten met een 180 en de eerste leg meteen naar zich toe te trekken. In de tweede leg mocht de Australiër opnieuw als eerste uitwerpen, maar Huybrechts kwam met de schrik vrij en hing de bordjes gelijk.

Het probleem voor Huybrechts: hij moest minstens één keer door de leg van Whitlock, maar dat bleek een loodzware opgave. Bij 3-2 leek Huybrechts zijn eigen leg nog te verliezen, al schudde hij daarna een fenomenale big fish uit zijn mouwen. Maar het mocht niet zijn voor Huybrechts, want in de decider ging hij alsnog onderuit tegen Whitlock.

En dus moesten Van den Bergh en Huybrechts samen aan de bak in de beslissende koppelwedstrijd, al draaide die uit op een ware nachtmerrie. Australië gooide een verbazingwekkend gemiddelde (109.31), terwijl België achter de feiten aanholde (gemiddeld 87.24). Een verschil dat boekdelen spreekt: onze landgenoten lieten het helemaal afweten en wonnen geen enkele leg in de beslissende koppelwedstrijd. Een enorme teleurstelling, en vooral een zure exit voor Van den Bergh en Kim Huybrechts.