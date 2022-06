Australië zorgt voor beslissende koppelwedstrijd, maar Kim Huybrechts pakt wel uit met heerlijke ‘big fish’ in zijn partij

Nadat Dimitri Van den Bergh zijn partij tegen Heta wist te winnen, kon Kim Huybrechts het afmaken tegen de andere Australiër Simon Whitlock voor een plaats in de halve finale van de World Cup of Darts. Het zag er echter bijzonder benard uit, totdat Huybrechts de stand uit het niets op 3-3 bracht dankzij 170 perfect uit te gooien: een geweldige ‘big fish’ met andere woorden. Uiteindelijk mocht het niet baten in de beslissende vierde leg en zorgde Whitlock voor een koppelwedstrijd.