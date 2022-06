Pelt

Ook een infobord over een urnenveld langs een wandelpad op het Peltse Heesakkerheide is niet veilig voor protest tegen het stikstofakkoord. Het werd beklad met de tekst: ‘Hier wordt geen voedsel meer geproduceerd. In geval van honger, wend u tot Demir’, verwijzend naar een naburig landbouwperceel.