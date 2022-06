De Ronde van België passeerde in Nieuwerkerken en deelgemeente Wijer — © LEN

Vandaag zondag wordt de laatste etappe gereden van de Ronde van België, officieel de Baloise Belgium Tour. Tussen startplek Gingelom en aankomstplek Beringen reden de renners 5 km over Nieuwerkerkse wegen.

Bijzondere gasten vandaag in Nieuwerkerken. Zo’n 150 profrenners van 21 ploegen die deelnemen aan de Baloise Belgium Tour reden door Nieuwerkerken en deelgemeente Wijer. De koers is ook live te volgen op Sporza, maar de uitzending begon pas na de passage in Nieuwerkerken. Een honderdtal wielerliefhebbers ging daarom ter plaatse een kijkje nemen langs het parcours. len