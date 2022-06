Opschudding over Boris ‘Boem Boem’ Becker, live op BBC: ‘We kijken ernaar uit om je te verwelkomen’ (en terwijl zit hij pas in de cel)

BBC-commentator/ex-tennisprof Andrew Castle heeft de boter gegeten, en het behoeft gezegd, hij heeft het zelf wat gezocht. Op een van de eerbiedwaardigste tennistoernooien van Engeland zei hij live in de uitzending op de eerbiedwaardigste Engelse tv-omroep: “Ik mis Boris. Boris, we kijken ernaar uit om je opnieuw te verwelkomen.” Boris Becker dus, die sinds kort zijn straf van twee jaar en zes maanden in de cel uitzit wegens fraude. En inmiddels Engels en wiskunde geeft aan medegevangenen.